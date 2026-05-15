Di Livio: “La Fiorentina non vorrà fare brutte figure. Kean? Un’incognita”

Le parole dell'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, in vista della sfida tra le due squadre e Moise Kean

Il doppio ex di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com della partita tra le due squadre e non solo. Queste le sue parole: