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Di Livio: “La Fiorentina non vorrà fare brutte figure. Kean? Un’incognita”

Di Livio: “La Fiorentina non vorrà fare brutte figure. Kean? Un’incognita” - immagine 1
Le parole dell'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, in vista della sfida tra le due squadre e Moise Kean
Redazione VN

Il doppio ex di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com della partita tra le due squadre e non solo. Queste le sue parole:

Sul caos legato all'orario della partita

—  

Credo ci sia soprattutto dell'incompetenza, perché nel momento in cui vengono stilati i calendari bisogna sapere che in questo periodo si gioca anche al Foro Italico. Non è possibile far giocare il derby di Roma in questi giorni. Per me è stato sbagliato tutto fin dall'inizio.

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Sulla Fiorentina e la partita

—  

È vero, la Fiorentina è salva, ma non vuole fare brutte figure. Credo che sarà questo il messaggio di Vanoli alla squadra. Poi questa è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie, che ci tengono tantissimo al risultato. Sarà un match vero!

Su Kean

—  

Moise Kean devo ancora capire che tipo di giocatore è. Aveva fatto molto bene l'anno scorso, ma quest'anno, anche per questioni fisiche, non si è ripetuto. Per me è ancora un'incognita.

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