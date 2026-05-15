Il doppio ex di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com della partita tra le due squadre e non solo. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Di Livio: “La Fiorentina non vorrà fare brutte figure. Kean? Un’incognita”
altre news
Di Livio: “La Fiorentina non vorrà fare brutte figure. Kean? Un’incognita”
Le parole dell'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, in vista della sfida tra le due squadre e Moise Kean
Sul caos legato all'orario della partita—
Credo ci sia soprattutto dell'incompetenza, perché nel momento in cui vengono stilati i calendari bisogna sapere che in questo periodo si gioca anche al Foro Italico. Non è possibile far giocare il derby di Roma in questi giorni. Per me è stato sbagliato tutto fin dall'inizio.
LEGGI ANCHE
Sulla Fiorentina e la partita—
È vero, la Fiorentina è salva, ma non vuole fare brutte figure. Credo che sarà questo il messaggio di Vanoli alla squadra. Poi questa è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie, che ci tengono tantissimo al risultato. Sarà un match vero!
Su Kean—
Moise Kean devo ancora capire che tipo di giocatore è. Aveva fatto molto bene l'anno scorso, ma quest'anno, anche per questioni fisiche, non si è ripetuto. Per me è ancora un'incognita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA