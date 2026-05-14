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Che riconoscimento per Kayode: candidato come “Giovane dell’anno” della Premier

Michael Kayode
Il giovane laterale ex Fiorentina sta vivendo una stagione da protagonista al Brentford: la Premier League lo seleziona nella lista dei migliori giovani del campionato
Matteo Torniai Redattore 

Michael Kayode continua a far parlare di sé in Inghilterra. L’esterno classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e approdato al Brentford, è stato inserito ufficialmente tra i candidati al premio di “Young Player of the Season” della Premier League.

Un riconoscimento importante che certifica la crescita del giovane talento italiano, ormai pienamente inserito nel calcio inglese dopo l’esperienza in Serie A con la maglia viola.

La lista dei finalisti, resa nota dalla Premier League, comprende alcuni dei prospetti più interessanti del panorama europeo: Rayan Cherki (Manchester City), Matheus Fernandes (West Ham), Lewis Hall (Newcastle), Junior Kroupi (Bournemouth), Kobbie Mainoo (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Alex Scott (Bournemouth) e, appunto, Michael Kayode.

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