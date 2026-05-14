Bonaventura torna a Firenze: “Qui mi son divertito. Futuro? Vi spiego”

Giacomo Bonaventura è passato dal Viola Park per salutare ex compagni e amici. Le sue parole ai microfoni della Fiorentina

Redazione VN 14 maggio - 15:45

L’ex centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, ritiratosi lo scorso 5 marzo, è tornato al Viola Park, dove ha incontrato ex compagni e seguito da vicino l’allenamento della squadra viola.

L’ex numero 5 ha raccontato con emozione il suo ritorno a Firenze: “Sono molto contento di essere tornato, sono passato a salutare tanti amici ed ex compagni. Ho instaurato un bellissimo rapporto con tanta gente qua, mi ha fatto molto piacere”.

Bonaventura ha poi parlato del suo momento personale dopo l’esperienza in Arabia Saudita e la decisione di chiudere la carriera: “Ho fatto una bella esperienza in Arabia, adesso mi sto dedicando un po’ alla famiglia. Dopo tanti anni mi sto fermando, mi prendo una pausa, un periodo sabbatico. Poi vedremo cosa farò”.

L’ex viola ha seguito da vicino anche la stagione della Fiorentina, conclusa con la salvezza: “Non è stato facile, quando una stagione parte male poi recuperare è complicato. Però la Fiorentina ha un buon organico e il mister ha fatto un bel lavoro. La squadra ha fatto quello che doveva nel girone di ritorno”.

Bonaventura ha poi aggiunto: “Spero che finiscano bene la stagione e che il prossimo anno possano fare un grande campionato, perché Firenze è una piazza bellissima e i tifosi meritano soddisfazioni”.

Ripercorrendo i suoi anni in viola, Bonaventura ha parlato dei momenti più belli vissuti con la maglia della Fiorentina: “Sono stati quattro anni in cui ci siamo divertiti tanto. Giocavamo bene, c’era entusiasmo e il pubblico ci dava una spinta incredibile”.

L’unico rimpianto resta quello delle finali perse: “Il rammarico più grande è non essere riusciti a vincere una coppa. Però penso che la gente si sia divertita e abbia apprezzato quella squadra”.

Infine un pensiero sulla prossima sfida contro la Juventus, storicamente sentitissima dall’ambiente viola: “So bene quanto sia importante questa partita per Firenze. Però vedo la squadra in ripresa e sono sicuro che farà una buona prestazione. Spero possa regalare una gioia ai tifosi”.