Martinez Quarta trascina il River in semifinale scudetto con un gol dei suoi (VIDEO)

E' partito dalla sua metà campo palla al piede, ha scaricato sulla destra e si è buttato dentro l'area di rigore avversaria, andando a raccogliere il cross con un colpo di testa da centravanti. Scene da Martinez Quarta, di quelle che si sono viste anche ai tempi della Fiorentina. Amato per le sue doti offensive, spesso criticato per qualche disattenzione difensiva, l'argentino ha lasciato Firenze nel gennaio 2025 per tornare al River Plate.