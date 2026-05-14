E' partito dalla sua metà campo palla al piede, ha scaricato sulla destra e si è buttato dentro l'area di rigore avversaria, andando a raccogliere il cross con un colpo di testa da centravanti. Scene da Martinez Quarta, di quelle che si sono viste anche ai tempi della Fiorentina. Amato per le sue doti offensive, spesso criticato per qualche disattenzione difensiva, l'argentino ha lasciato Firenze nel gennaio 2025 per tornare al River Plate.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Martinez Quarta trascina il River in semifinale scudetto con un gol dei suoi (VIDEO)
altre news
Martinez Quarta trascina il River in semifinale scudetto con un gol dei suoi (VIDEO)
L'ex difensore viola a segno contro il Gimnasia la Plata: il video da instagram
E stanotte, nella partita contro il Gimnasia La Plata, valevole per i Quarti di finale dei playoff dell'Apertura 2026, il Chino (fascia di capitano al braccio) ha segnato uno dei suoi gol contribuendo alla vittoria 2-0 dei suoi, qui sotto il video su instagram. All'orizzonte la semifinale di domenica contro il Rosario Central.
© RIPRODUZIONE RISERVATA