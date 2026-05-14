Torreira, l’aggressore è stalker della fidanzata. Martedì solo l’ultimo episodio

Emergono nuovi dettagli sull'episodio di violenza che due giorni fa ha visto come vittima l'ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira . L'uomo che l'ha aggredito fisicamente, identificato come Burak Doan e arrestato dalle autorità, sarebbe uno stalker della fidanzata di Torreira, l'attrice e modella turca Devrim Ozkan e per questo avrebbe messo nel mirino il calciatore del Galatasaray.

Nonostante la detenzione temporanea e una misura restrittiva a carico di Burak Doan, l'uomo avrebbe continuato a perseguitare la coppia e l'attacco di mercoledì sarebbe stato premeditato e pianificato, come riferito dalla CNN turca. Torreira è stato visitato in ospedale dopo l'aggressione e ha successivamente sporto denuncia formale alle autorità competenti.