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Torreira, l’aggressore è stalker della fidanzata. Martedì solo l’ultimo episodio

Lucas Torreira
L'ex centrocampista della Fiorentina è finito all'ospedale. Lui e la fidanzata nel mirino di un uomo ossessionato
Redazione VN

Emergono nuovi dettagli sull'episodio di violenza che due giorni fa ha visto come vittima l'ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. L'uomo che l'ha aggredito fisicamente, identificato come Burak Doan e arrestato dalle autorità, sarebbe uno stalker della fidanzata di Torreira, l'attrice e modella turca Devrim Ozkan e per questo avrebbe messo nel mirino il calciatore del Galatasaray.

Tanto che ci sarebbe stato almeno un altro episodio con uno scontro tra i due, con l'autista di Torreira che era intervenuto a supporto dell'uruguaiano.

Nonostante la detenzione temporanea e una misura restrittiva a carico di Burak Doan, l'uomo avrebbe continuato a perseguitare la coppia e l'attacco di mercoledì sarebbe stato premeditato e pianificato, come riferito dalla CNN turca. Torreira è stato visitato in ospedale dopo l'aggressione e ha successivamente sporto denuncia formale alle autorità competenti.

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