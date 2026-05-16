L'ex viola Nicolò Zaniolo ha parlato al settimanale Sportweekdove si è soffermato anche sulla sua seconda avventura alla Fiorentina:
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Zaniolo recrimina: “Pensavo che Firenze fosse la mia comfort zone”
Il fantasista dell'Udinese Nicolò Zaniolo torna a parlare della sua seconda avventura alla Fiorentina lo scorso anno
Mi sono trasferito a Firenze dove ero già stato, dunque pensavo di essere nella mia comfort zone, ma non è andata bene neanche lì. Il perché non lo so.
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