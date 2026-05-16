Ex viola, Nico Gonzalez: Atletico Madrid e Juventus vicine all’intesa. Il punto

Atletico Madrid e Juventus trattano il riscatto di Nico Gonzalez: vicina l'intesa. Questo riporta il Corriere dello Sport parlando dell'attaccante ex Fiorentina, attualmente in forza ai Colchoneros. L'argentino non ha raggiunto il tetto minimo delle 20 presenze da almeno 45 minuti nella Liga, condizione per cui sarebbe scattato l’obbligo di riscatto a 32 milioni, ma Simeone ha espresso il desiderio di trattenerlo e il club bianconero ascolta. Si può trovare un’intesa, a patto che la Juve non scenda sotto certe cifre e non produca una minusvalenza. L’ex viola era stato preso da Giuntoli (gestione Motta) con un costo storico di 35 milioni di euro e dopo due stagioni (l’ultima in prestito) resteranno altri 24-25 milioni di cartellino da ammortizzare nelle prossime stagioni. I Colchoneros e la Signora hanno ripreso il dialogo e sembrano avviate verso un accordo. Serviranno un paio di settimane e la conclusione del campionato, ma l’operazione non dovrebbe andare per le lunghe.