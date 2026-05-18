Moreno spera nel suo Levante: “Non molliamo ora, qui sono davvero felice”

Il Levante di Matias Moreno spera in una salvezza incredibile. I valenciani sembravano quasi spacciati, ma 3 vittorie di fila li hanno tirati fuori dalla zona retrocessione. L'ex viola è uno dei perni difensivi della squadra. Il Levante ha il destino nelle proprie mani nell'ultima di campionato, dove affronterà il Betis. Proprio Moreno ha parlato ai canali del club:

"Non dobbiamo guardare agli altri risultati; dobbiamo continuare ad affrontare ogni partita come facciamo sempre, come se fosse una finale. Credo che questo sia il modo migliore per noi e per i nostri tifosi. Sono davvero felice qui, abbiamo lavorato sodo, abbiamo sofferto molto, ma sono felice perché continuiamo ad affrontare le partite con lo stesso obiettivo che ci siamo prefissati, e sono felice per tutta la squadra e per i tifosi"