Antognoni risponde alla Grecia: “Nessun rispetto mancato, questa Italia è forte”

Scoppia la polemica in Nazionale per le scelte di Baldini. Interviene il capodelegazione azzurro Giancarlo Antognoni che spegne così il caso

Redazione VN 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 20:38)

Le recenti decisioni del Commissario Tecnico ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, hanno sollevato un polverone mediatico non indifferente. La scelta di convocare, per i prossimi due test amichevoli, esclusivamente i ragazzi dell’Under 21 (di cui Baldini è l'attuale selezionatore) ha scatenato accese polemiche soprattutto in Grecia, Paese che ospiterà uno dei due match. Sotto i riflettori è finita l'assenza dei big azzurri.

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato una leggenda viola e attuale capodelegazione della Nazionale, Giancarlo Antognoni. Intervenuto ai canali ufficiali della FIGC, l'Unico Dieci ha voluto fare da "pompiere", difendendo a spada tratta la linea verde del CT: "Quella convocata è la miglior Nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva. Ho letto di qualche polemica in Grecia in relazione al fatto che mancheranno alcuni giocatori di esperienza. Sinceramente non capisco, non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti delle nostre avversarie. In campo non scenderà la Nazionale Under 21, ma un’Italia giovane e forte. Giocheranno tanti calciatori di talento, alcuni che fanno già parte stabilmente della rosa della Nazionale maggiore e altri ragazzi che Silvio Baldini conosce molto bene avendoli allenati con ottimi risultati in questi nove mesi in Under 21. Sono convinto che molti di loro rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale dell’immediato futuro".

Il dirigente azzurro ha poi risposto a chi gli chiedeva se questo gruppo, così futuribile e affamato, potesse rappresentare a tutti gli effetti l'ossatura della Nazionale che prenderà parte ai Mondiali del 2030. Antognoni non si è nascosto, rilanciando le ambizioni di questi ragazzi anche a brevissimo termine: "Esatto. Ma sono convinto che molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre, quando l’Italia inizierà il suo cammino nella prossima edizione della Nations League. Parliamo di calciatori già protagonisti in Serie A, Premier League, Bundesliga e nelle coppe europee, con un curriculum importante e già diversi gol all’attivo".