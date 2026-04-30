Nell'intervista a Sky Sport, Cher Ndour, in viola dal gennaio 2025, ha parlato anche di Nazionale. Ecco le sue parole al netwotk:
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VIOLA NEWS news viola interviste Ancora Ndour: “Debutto in Nazionale maggiore con Baldini? Sarebbe un sogno”
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Ancora Ndour: “Debutto in Nazionale maggiore con Baldini? Sarebbe un sogno”
Non solo Fiorentina: per il giovane centrocampista viola è molto importante anche l'azzurro
I ragazzi forti non sono solo all'estero, ma anche in Italia. Non a caso le nostre selezioni giovanili fanno sempre bene in giro per l'Europa e il Mondo, non è un caso. Per me la maglia azzurra è molto importante, spero prima o poi di raggiungere la Nazionale maggiore. Magari già a giugno con Baldini? Sarebbe un sogno che si realizza ed il mister è una persona fantastica, come lui nel calcio non ce ne sono molti.
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