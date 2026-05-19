Grecia-Italia rischia di saltare? Gli ellenici non vogliono la Nazionale dei giovani

Paura di perdere con un gruppo di giovani o voglia di confrontarsi con i big? Resta da capire quale sia la reale motivazione dietro alle obiezioni che il c.t. della Grecia Ivan Jovanovic, ma anche la stessa federazione greca, starebbero facendo alla Figc in vista dell'amichevole tra le due selezioni in programma per il prossimo 7 giugno a Creta. Questo perché il c.t. pro tempore dell'Italia Silvio Baldini ha già dichiarato che formerà una squadra composta dai giovani più forti del nostro calcio, lasciando a casa i big e pensando, dunque, soprattutto al futuro della nostra Nazionale.