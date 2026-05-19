Paura di perdere con un gruppo di giovani o voglia di confrontarsi con i big? Resta da capire quale sia la reale motivazione dietro alle obiezioni che il c.t. della Grecia Ivan Jovanovic, ma anche la stessa federazione greca, starebbero facendo alla Figc in vista dell'amichevole tra le due selezioni in programma per il prossimo 7 giugno a Creta. Questo perché il c.t. pro tempore dell'Italia Silvio Baldini ha già dichiarato che formerà una squadra composta dai giovani più forti del nostro calcio, lasciando a casa i big e pensando, dunque, soprattutto al futuro della nostra Nazionale.
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Grecia-Italia rischia di saltare? Gli ellenici non vogliono la Nazionale dei giovani
La Nazionale greca sarebbe contraria alla scelta di Silvio Baldini di formare per l'amichevole di giugno un'Italia composta da giovani
Ad oggi per la Figc non ci sono problemi. Le decisioni tecniche riguardo alla Nazionale azzurra spettano a Baldini ed al suo staff, e nell'accordo riguardante l'amichevole con la Grecia non è specificato da nessuna parte chi l'Italia avrebbe dovuto portare ed impiegare sul rettangolo verde. Anzi, una delegazione federale ha già svolto un sopralluogo a Creta. Dunque, la palla passa agli ellenici, i quali se vorranno rompere il contratto relativo all'amichevole dovranno accollarsi le conseguenze economiche di tale decisione. Lo racconta tuttomercatoweb.com.
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