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Sky: “Per il Napoli è duello tra Italiano e Allegri. Oggi nuovi incontri”

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Allegri o Italiano? La scelta del Napoli sul nuovo allenatore arriverà nei prossimi giorni
Redazione VN

C'è grande indecisione all'interno del Napoli per la scelta del nuovo allenatore. Salutato Antonio Conte, la sfida per la panchina è ridotta a due nomi. Il primo è quello di Max Allegri, il secondo è quello di Vincenzo Italiano. Oggi si svolgerà un incontro con l'ex Milan, con la società che avrebbe già trovato un accordo per un contratto biennale. Italiano però resiste, e domani ci sarà un altro incontro, stavolta tra lo stesso allenatore ed il Bologna. Il nodo della questione è l'eventuale possibilità di liberarsi dai felsinei per firmare con il Napoli. Come riporta Sky, la decisione finale spetterà ovviamente a De Laurentiis.

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