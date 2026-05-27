Sky: “Per il Napoli è duello tra Italiano e Allegri. Oggi nuovi incontri”

C'è grande indecisione all'interno del Napoli per la scelta del nuovo allenatore. Salutato Antonio Conte, la sfida per la panchina è ridotta a due nomi. Il primo è quello di Max Allegri, il secondo è quello di Vincenzo Italiano. Oggi si svolgerà un incontro con l'ex Milan, con la società che avrebbe già trovato un accordo per un contratto biennale. Italiano però resiste, e domani ci sarà un altro incontro, stavolta tra lo stesso allenatore ed il Bologna. Il nodo della questione è l'eventuale possibilità di liberarsi dai felsinei per firmare con il Napoli. Come riporta Sky, la decisione finale spetterà ovviamente a De Laurentiis.