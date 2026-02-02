La Fiorentina ha tentato fino all'ultimo di mettere a disposizione di Paolo Vanoli un nuovo terzino destro. Il profilo scelto dalla società viola era quello di Kosta Nedeljkovic. Terzino dell'Aston Villa, in prestito al Lipsia. La trattativa ha subito un'accelerata nel pomeriggio. Il ragazzo aveva dato il proprio benestare, così come il Lipsia. A quel punto la decisione spettava all'Aston Villa, ma i tempi tecnici hanno impedito il concretizzarsi dell'operazione. Nell'ipotetico contratto era presente anche una clausola relativa al minutaggio, come da SkySportDE.