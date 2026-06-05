R.Galli: “Kean è un top se motivato. Paratici e Grosso faranno scelte funzionali”

"Paratici e Grosso faranno scelte funzionali"

"La linea di ripartenza sarà chiara: vorranno capire prima di tutto i rapporti all'interno dello spogliatoio. I giocatori dovranno essere motivati dalle grandi ambizioni della Fiorentina. L'operazione Kean, in questo senso, sarà importantissima: un Kean che rimane a Firenze motivato è un attaccante di caratura internazionale. Al contrario, se mancheranno gli stimoli, Paratici e Grosso dovranno prendere una scelta difficile ma funzionale al futuro viola. Mi aspetto che l'incontro in America vada ben oltre la semplice definizione del budget. La famiglia Commisso dovrà far vedere le proprie motivazioni e la volontà di investire ancora sulla Fiorentina, oltre a fare chiarezza sugli obiettivi. Il discorso di fine stagione di Commisso è servito solo a far uscire le emozioni dell'annata appena terminata; per questo il presidente non ha parlato del futuro. Credo proprio che, dopo il viaggio negli Stati Uniti, sarà Paratici a parlare di futuro in conferenza stampa."