Nel corso del Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha parlato del futuro della Fiorentina e non solo. Ecco le sue parole:
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R.Galli: “Kean è un top se motivato. Paratici e Grosso faranno scelte funzionali”
"La scelta di Fabio Grosso segna l'inizio dell'avventura di una coppia di due figure che si stimano profondamente. Rispetto al passato, se pensiamo al binomio Palladino-Pradè, questa volta il dirigente sarà in totale sintonia con il tecnico."
"Paratici e Grosso faranno scelte funzionali"—
"La linea di ripartenza sarà chiara: vorranno capire prima di tutto i rapporti all'interno dello spogliatoio. I giocatori dovranno essere motivati dalle grandi ambizioni della Fiorentina. L'operazione Kean, in questo senso, sarà importantissima: un Kean che rimane a Firenze motivato è un attaccante di caratura internazionale. Al contrario, se mancheranno gli stimoli, Paratici e Grosso dovranno prendere una scelta difficile ma funzionale al futuro viola. Mi aspetto che l'incontro in America vada ben oltre la semplice definizione del budget. La famiglia Commisso dovrà far vedere le proprie motivazioni e la volontà di investire ancora sulla Fiorentina, oltre a fare chiarezza sugli obiettivi. Il discorso di fine stagione di Commisso è servito solo a far uscire le emozioni dell'annata appena terminata; per questo il presidente non ha parlato del futuro. Credo proprio che, dopo il viaggio negli Stati Uniti, sarà Paratici a parlare di futuro in conferenza stampa."
Alajbegovic—
"Su Kerim Alajbegovic la situazione è chiara: è prendibile solo con offerte da 25-30 milioni di euro. Ci sono tantissimi club di grande livello sul bosniaco classe 2007, per questo rischia di scatenarsi un'asta internazionale. Ovviamente, l'arrivo a Firenze di calciatori di questo livello dipenderà esclusivamente dal budget che Commisso metterà a disposizione."
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