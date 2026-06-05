Ciro Ferrara, durante la presentazione dei calendari della prossima Serie A, ha parlato cosi di Fabio Grosso:
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Ferrara: “Grosso il tecnico del futuro, arriverà ad alti livelli”
Ciro Ferrara scommette su Fabio Grosso, ad un passo dalla Fiorentina
"Ho l'impressione che Fabio Grosso arriverà ad altissimi livelli. A Sassuolo ha fatto un ottimo lavoro, complimenti a Carnevali per averlo scelto. La salvezza è arrivata con largo anticipo, valorizzando i talenti in rosa, e confermando gli uomini di esperienza come Matic e Berardi. Sarà il tecnico del futuro"
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