Ferrara: “Grosso il tecnico del futuro, arriverà ad alti livelli”

"Ho l'impressione che Fabio Grosso arriverà ad altissimi livelli. A Sassuolo ha fatto un ottimo lavoro, complimenti a Carnevali per averlo scelto. La salvezza è arrivata con largo anticipo, valorizzando i talenti in rosa, e confermando gli uomini di esperienza come Matic e Berardi. Sarà il tecnico del futuro"