Appuntamento con "30° minuto" questa sera su Italia 7. Il classico programma di approfondimento condotto da Simon Pagnini ogni lunedì e venerdì che vi terrà compagnia fino a fine giugno dalle 19,30 alle 20, il tutto anche in streaming su VIOLANEWS. Questa sera come ospite ci sarà Fabio Galante.
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30° minuto su Italia 7 e in streaming: segui qui la trasmissione
30° minuto: la trasmissione settimanale di Italia 7, condotta da Simone Pagnini, in diretta streaming su Violanews.com
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