Marchini: “Mercato in uscita difficile. E c’è da fare una riflessione su Kean”

"Non caricherei di eccessive aspettative l'incontro della dirigenza gigliata con la famiglia Commisso in America. Credo, semmai, sia importante trovare una linea comune, e questo è meglio farlo in presenza secondo me piuttosto che organizzando riunioni da remoto. Detto ciò, quando sarà definito il budget sapremo di più e Paratici avrà tutti i dettagli sicuramente per far crescere la squadra, il settore giovanile e il Viola Park. Sicuramente, mi aspetto una Fiorentina competitiva, anche se non una squadra che ambisca immediatamente a competere per un ingresso in Champions League".