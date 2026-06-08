Il noto giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina e sulle sue ambizioni.
news viola
Marchini: “Mercato in uscita difficile. E c’è da fare una riflessione su Kean”
"Non caricherei di eccessive aspettative l'incontro della dirigenza gigliata con la famiglia Commisso in America. Credo, semmai, sia importante trovare una linea comune, e questo è meglio farlo in presenza secondo me piuttosto che organizzando riunioni da remoto. Detto ciò, quando sarà definito il budget sapremo di più e Paratici avrà tutti i dettagli sicuramente per far crescere la squadra, il settore giovanile e il Viola Park. Sicuramente, mi aspetto una Fiorentina competitiva, anche se non una squadra che ambisca immediatamente a competere per un ingresso in Champions League".
Su Kean—
"Credo che ci sia da fare una riflessione di strategia e opportunità: io a Kean una seconda chance potrei anche dargliela, resta solo il dubbio sulle nuove difficoltà che potrebbe avere. Si rischia, in questa situazione, che le scorie della passata stagione influenzino la nuova. La società deve fare una riflessione su questo".
Sul mercato—
"Prima del mercato in entrata, ci sarà il difficile mercato in uscita e la gestione dei rientranti dai prestiti. Quello sarà un bel banco di prova".
© RIPRODUZIONE RISERVATA