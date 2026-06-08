Bocci: “Grosso? Totale sintonia con Paratici. Ecco chi mi aspetto in entrata”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina e delle novità in casa viola. Ecco le sue parole.

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 19:02)

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina e delle novità in casa viola. Ecco le sue parole.

"Comuzzo ieri ha fatto la sua miglior partita stagionale in Nazionale. Mi è venuto in mente che forse serve capire se farlo partire o no. Forse è preferibile rivalutare chi può avere un futuro promettente nella Fiorentina. Oltre a ciò, prendere dei giocatori adatti al sistema di gioco dell'allenatore. Cosa mi aspetto da Paratici? Un Koleosho, oppure un Alajbegović. Mi aspetto un giovane importante che abbia ampi margini di crescita".

Su Grosso — "Tutti ne parlano bene. Ha fatto diverse esperienze all'estero e in B e gli ultimi due anni ha convinto. Credo, comunque, che la cosa che ha penalizzato Vanoli sia la sintonia. Non è facile rifare la Fiorentina, ci son tanti giocatori che nel 4-3-3 è difficile inserire. Per questo Paratici ha scelto un allenatore con il quale essere in totale sintonia".

Sull'incontro di J.Commisso con Paratici — "Paratici non ha mai visto dal vivo la famiglia Commisso, per questo è un bene che vada in presenza negli Stati Uniti a parlare con J. Commisso. Serve anche per affinare il feeling. Non è solo una questione di budget. Sono convinto, comunque, che Ferrari e Paratici sappiano già come muoversi e quali siano i paletti".