Amoruso: “Arriveranno almeno 3 innesti. Ecco da quale squadra”

"L'obiettivo è farsi riconoscere, avere un'identità ed essere la squadra che va a rompere le uova nel paniere a squadre con ambizioni più alte. Non credo che si stravolgerà tutto comunque: qualcuno partirà, qualcuno no, ed arriveranno almeno 3 innesti, probabilmente dal Sassuolo. Penso che, anche per i buoni rapporti che ci sono con i neroverdi, alcuni affari si possano concludere".

Su Comuzzo

"Comuzzo? Forse gli allenatori non lo hanno capito. Sicuramente, è un giocatore che fa fatica a giocare a Firenze. Va bene gli infortuni, però se decidi di andare in campo ci vai e non trovi scuse. Forse il suo è un problema di personalità, oppure di spogliatoio. Ha bisogno di acquisire un po' di malizia calcistica. Non mi meraviglierei se fosse un giocatore in uscita comunque. Se arrivasse poi una proposta indecente, andrebbe sicuramente ceduto".