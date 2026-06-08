Calvarese: “Grosso? Ecco cosa ho notato di lui quando lo ho incrociato”

"Grosso ha già avuto esperienze internazionali, ed è sicuramente un profilo importante a livello sportivo. Io l'ho incrociato soprattutto da allenatore: è molto attento e mi faceva delle domande sempre pertinenti. Preparava la partita anche dal punto di vista arbitrale, ed era sempre sul pezzo. Non ho ricordi di discussioni con lui. Ritengo sia un allenatore che sta facendo bene e sono contento che un tecnico italiano vada avanti in una squadra come la Fiorentina. Mi ha sempre fatto un'ottima impressione".