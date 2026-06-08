Casini: “Ho sentito Catherine Commisso: viola società forte. Stadio? Finito nel 2031”

Sulla famiglia Commisso e su Paratici

"Ho sentito Catherine Commisso pochi giorni fa e le ho fatto i complimenti per la vittoria dello Scudetto della Fiorentina Primavera. Sono convinto, al di là di tutto, che la Fiorentina abbia una proprietà molto solida. Ho fiducia poi in Paratici, e sono convinto che bisogna ripartire con speranza. Certo, il Presidente Rocco Commisso ci metteva un grande entusiasmo, e spero che questo possa proseguire. Sarebbe stato bello vederlo al lavoro con Paratici".