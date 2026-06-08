Casini: “Ho sentito Catherine Commisso: viola società forte. Stadio? Finito nel 2031”

Sulla famiglia Commisso e su Paratici—
"Ho sentito Catherine Commisso pochi giorni fa e le ho fatto i complimenti per la vittoria dello Scudetto della Fiorentina Primavera. Sono convinto, al di là di tutto, che la Fiorentina abbia una proprietà molto solida. Ho fiducia poi in Paratici, e sono convinto che bisogna ripartire con speranza. Certo, il Presidente Rocco Commisso ci metteva un grande entusiasmo, e spero che questo possa proseguire. Sarebbe stato bello vederlo al lavoro con Paratici".
Sullo stadio—
"Spero che il restyling del Franchi si chiuda ed anche in tempi brevi. Deve essere per forza così. Io sono dell'idea che se lo avesse fatto Rocco lo stadio sarebbe stato tutto più veloce. Sono convinto che per il 2031, comunque, il Franchi sarà pronto, anche se sarà fondamentale l'accordo con la Fiorentina. Tifo affinché le cose vadano bene, nell'interesse di Firenze".
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