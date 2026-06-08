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Casini: “Ho sentito Catherine Commisso: viola società forte. Stadio? Finito nel 2031”

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L'ex Sindaco di Bagno a Ripoli e tifosi viola Francesco Casini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina.
Redazione VN

L'ex Sindaco di Bagno a Ripoli e tifoso viola Francesco Casini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina.

"Penso che Paratici abbia scelto Grosso perché lo conosce bene. Da tifosi si aspira sempre a grandi nomi, ma è chiaro che i viola quest'anno devono fare un progetto di ripartenza. La differenza, chiaramente, la faranno più le scelte di mercato che l'allenatore".

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Sulla famiglia Commisso e su Paratici

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"Ho sentito Catherine Commisso pochi giorni fa e le ho fatto i complimenti per la vittoria dello Scudetto della Fiorentina Primavera. Sono convinto, al di là di tutto, che la Fiorentina abbia una proprietà molto solida. Ho fiducia poi in Paratici, e sono convinto che bisogna ripartire con speranza. Certo, il Presidente Rocco Commisso ci metteva un grande entusiasmo, e spero che questo possa proseguire. Sarebbe stato bello vederlo al lavoro con Paratici".

Sullo stadio

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"Spero che il restyling del Franchi si chiuda ed anche in tempi brevi. Deve essere per forza così. Io sono dell'idea che se lo avesse fatto Rocco lo stadio sarebbe stato tutto più veloce. Sono convinto che per il 2031, comunque, il Franchi sarà pronto, anche se sarà fondamentale l'accordo con la Fiorentina. Tifo affinché le cose vadano bene, nell'interesse di Firenze".

 

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