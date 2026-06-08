FOTO – La dedica di Bove a Cobolli: “C’è un filo che ci lega”

L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha pubblicato su Instagram un post che lo ritrae con l'amico Flavio Cobolli. Ecco il post-dedica del giocatore dopo la sconfitta in finale al Roland Garros del tennista, mentre di seguito la descrizione: "C’è un filo che lega la mia Budapest alla tua Parigi e corre sulla passione, sull’amicizia e sull’amore per lo sport. Ma anche sul senso del sacrificio, sull’orgoglio e sulla consapevolezza di aver dato tutto. Grazie per avermi fatto sentire ancora una volta parte della tua famiglia. Siamo tanto fieri di te".