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FOTO – La dedica di Bove a Cobolli: “C’è un filo che ci lega”

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L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha pubblicato su Instagram un post che lo ritrae con l'amico Flavio Cobolli.
Redazione VN

L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha pubblicato su Instagram un post che lo ritrae con l'amico Flavio Cobolli. Ecco il post-dedica del giocatore dopo la sconfitta in finale al Roland Garros del tennista, mentre di seguito la descrizione: "C’è un filo che lega la mia Budapest alla tua Parigi e corre sulla passione, sull’amicizia e sull’amore per lo sport. Ma anche sul senso del sacrificio, sull’orgoglio e sulla consapevolezza di aver dato tutto. Grazie per avermi fatto sentire ancora una volta parte della tua famiglia. Siamo tanto fieri di te".

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