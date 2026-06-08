Cinquini: “Kean è la punta italiana più forte. Grosso? Presserà Paratici su un punto”

"L'incontro tra J.Commisso e Paratici è fondamentale e, anzi, forse era preferibile farlo prima. È estremamente necessario, soprattutto per allinearsi a pieno con Paratici, che è la persona ormai di riferimento per ristrutturare la parte sportiva della società. Quando tornerà a Firenze, comunque, secondo me avrà le idee chiare. Il primo tassello, importantissimo, comunque è stata l'ufficialità di Grosso, il quale conosce benissimo Paratici. Sono sicuro che programmeranno bene insieme. Grosso spingerà sicuramente per portare a Firenze giocatori che conosce, mentre Paratici credo che debba far capire a Grosso cosa sia la Fiorentina: una squadra importante alla quale servono determinati giocatori. Ad esempio, secondo me andrebbero portati nuovi giovani forti in squadra".