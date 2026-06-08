Giovanili viola: U15 in vantaggio, l’ U17 pronta ai QUARTI DI FINALE

Domenica pirotecnica al Viola Park nella partita che è valsa l'andata della semifinale playoff. I 2011 di Balestracci hanno superato la compagine rossonera grazie alle reti di Picardi, Tato (Autogol), e capitan Pistone al termine di un incontro infinito. Primo tempo che si è concluso con il doppio vantaggio gigliato, assicurato da un buon approccio e da un intensità che ha spaventato gli ospiti. L'autogol propiziato da Carpita risveglia il Milan, che nella seconda frazione di gioco trova la rete che dimezza lo svantaggio, salvo poi un batti e ribatti che fissa il risultato sul 3-2. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro, clicca sul seguente LINK. Viola che saranno di nuovo impegnati domenica 14 giugno, nella gara che assegnerà il biglietto per la finale.