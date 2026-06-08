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Giovanili viola: U15 in vantaggio, l’ U17 pronta ai QUARTI DI FINALE

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Il punto sul settore giovanile della Fiorentina: i ragazzi di Balestracci vincono l'andata al Viola Park, in vista del ritorno a Milano.
Matteo Bogazzi

Nel fine settimana che ha visto la nazionale italiana U17 laurearsi campione all'europeo andato in scena a Tallinn grazie alle vittorie decisive sulla Spagna, in semifinale (a segno Federico Croci), e sul Belgio, in finale, vi proponiamo i risultati delle giovanili viola maturati nel weekend, con uno sguardo sull'impegno settimanale proprio dell'under 17 di mister Guberti.

UNDER 18

La squadra di mister Capparella ha mancato l'occasione di qualificarsi ai play-off per lo scudetto nell'ultima giornata della stagione a girone unico, a causa della sconfitta per 3-1 decisa la settimana scorsa sul campo del Parma i viola sono dunque fuori dai giochi.

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UNDER 17

Weekend di regolare allenamento per gli "allievi" gigliati in vista del match valevole per l'andata dei quarti di finale playoff, che li vede affrontare il Genoa mercoledì 10 ore 11:00 allo stadio Begato 9 di Genova. Ritorno al Viola Park previsto per il mercoledì successivo. In palio c'è l'accesso alla semifinale del campionato.

UNDER 15: FIORENTINA 3-2 MILAN

Domenica pirotecnica al Viola Park nella partita che è valsa l'andata della semifinale playoff. I 2011 di Balestracci hanno superato la compagine rossonera grazie alle reti di Picardi, Tato (Autogol), e capitan Pistone al termine di un incontro infinito. Primo tempo che si è concluso con il doppio vantaggio gigliato, assicurato da un buon approccio e da un intensità che ha spaventato gli ospiti. L'autogol propiziato da Carpita risveglia il Milan, che nella seconda frazione di gioco trova la rete che dimezza lo svantaggio, salvo poi un batti e ribatti che fissa il risultato sul 3-2. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro, clicca sul seguente LINK. Viola che saranno di nuovo impegnati domenica 14 giugno, nella gara che assegnerà il biglietto per la finale.

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