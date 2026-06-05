Galante: “Oltre a Sarri non c’erano grandi tecnici adatti per la Fiorentina”

"Non vedere l'Italia al Mondiale fa un effetto strano e mette un grande dispiacere: è ormai il terzo Mondiale di fila che saltiamo. Spero di rivedere presto una Nazionale come quella degli anni '90, perché il nostro calcio ha un disperato bisogno di giocatori di quel livello. Oggi mancano i veri campioni e nei ragazzi di oggi non vedo più il senso di appartenenza di un tempo . Spero anche di tornare a vedere club con più italiani possibili nelle competizioni europee. Baldini? Ha fatto bene a coinvolgere i giovani in queste ultime due partite che non contavano nulla."

Vanoli e Grosso

"Nel calcio è sempre difficile capire quale sia la scelta giusta. Vanoli ha fatto benissimo: ha preso in mano una squadra moralmente a terra e l'ha portata a una salvezza tranquilla, centrando ottimi risultati. La scelta della società, però, è stata quella di far partire un nuovo progetto con Fabio Grosso. È un tecnico giovane; non parliamo di profili come Sarri o Allegri, che avrebbero dato una serenità immediata a tutto l'ambiente, ma Grosso ha fatto molta gavetta in Serie B e all'estero. A Frosinone e Sassuolo ha fatto grandi cose. Grosso è un allenatore sulla buona strada per fare bene, e spero che segua le orme di Vincenzo Italiano, che per caratteristiche è un profilo molto simile a lui. Sarri sarebbe stato un tecnico di altissimo livello per Firenze, ma per il resto non c'erano grandi allenatori disponibili e idonei per la Fiorentina, soprattutto a livello di costi e di richieste sul mercato. Di conseguenza, prendere Grosso non è un passo negativo come sembra."