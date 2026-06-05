Monti: “Grosso? Nessun ridimensionamento. Un solo addio mi farebbe male”

Le parole di Monti sul futuro e sul mercato della Fiorentina: da Paratici al nuovo allenatore viola Fabio Grosso

Alessio Vannini 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 20:32)

Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"Mi aspetto un progetto importante. Voglio vedere una dirigenza che si mette a tavolino per costruire un grande futuro. Il vantaggio di Paratici, dopo un'annata del genere, è che il direttore potrà prendere decisioni importanti senza il rischio di far arrabbiare la piazza."

"Grosso? Nessun ridimensionamento" — "L'arrivo di Grosso non mi sembra affatto un ridimensionamento, anche se vedo la piazza molto delusa dal suo imminente arrivo. Paratici dovrà essere bravo a difenderlo e ad accompagnarlo durante tutta la stagione. Grosso ha una bella idea di calcio. Paratici ha risparmiato anche sull'ingaggio dell'allenatore, e non è detto che un tecnico che prende un milione sia peggiore di uno che ne prende tre."

Sulla gestione della rosa — "Paratici avrà già le sue idee sui calciatori della rosa viola. Io, personalmente, terrei solamente De Gea: è un gran portiere, per il resto nessuna cessione mi farebbe davvero male. Non sono convinto, però, che ci sarà una rivoluzione totale della rosa, perché prima dovrai smaltire i giocatori che tornano dai prestiti. Serviranno tanta pazienza e fiducia."

Idee di mercato — "La cessione di Kean sarebbe utile per fare cassa, mentre con Gudmundsson difficilmente potrai riprendere i soldi spesi due anni fa. Laurienté e Volpato, invece, sono due nomi che mi piacciono: il secondo è un profilo giovane che ci ha anche segnato contro in questa stagione. Di sicuro, qualche ingaggio importante là davanti dovrà essere smaltito in fretta. Vorrei solo che la prossima stagione ci facessero sognare."