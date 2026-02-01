Sky Sport: “Su Gosens c’è il Nottingham Forest. Tentativo in corso”

Finale di mercato movimentato per la Fiorentina. In casa viola le voci non mancano, e non solo per gli acquisti. Secondo Sky Sport, Robin Gosens è finito nel mirino di una squadra inglese. Si tratta del Nottingham Forest di Sean Dyche, che nelle ultime stagioni ha fatto la spesa in Serie A.

Il Forest ci prova

Il Forest tra l'altro ha liberato uno spot proprio per il ruolo di terzino sinistro. Oleksandr Zinchenko dopo 5 mesi deludenti è stato rispedito all'Arsenal, che lo ha subito ceduto all'Ajax (operazione ufficiale). Al Forest è presente un ex viola come Nikola Milenkovic dall'estate del 2024.