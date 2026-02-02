Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arriva la retromarcia: la trattativa tra Fiorentina e Cagliari si è bloccata. Christian Kouamè in realtà avrebbe dovuto accasarsi al Verona. Le due società, come riporta Sky, erano d'accordo. In effetti il sito della Lega aveva confermato, il contratto era stato depositato.
che pasticcio!
Kouamé non va al Verona, ma c’è ancora un appiglio. La situazione
Incredibile finale di mercato per Kouamé. Aveva firmato con il Verona, ma il contratto non è stato ritenuto valido
Il colpo di scena—
Non tutto però è andato liscio. La documentazione consegnata risulterebbe incompleta. Pochi minuti dopo è arrivata la conferma, il passaggio di Kouamè al Verona è definitivamente saltato. La causa sarebbe un errore nel deposito del contratto da parte del Verona. Come fa sapere la Fiorentina, la Lega nella giornata di domani prenderà una decisione definitiva sull'affare, ma le sensazioni sono negative.
