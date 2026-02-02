Incredibile finale di mercato per Kouamé. Aveva firmato con il Verona, ma il contratto non è stato ritenuto valido

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arriva la retromarcia: la trattativa tra Fiorentina e Cagliari si è bloccata. Christian Kouamè in realtà avrebbe dovuto accasarsi al Verona. Le due società, come riporta Sky, erano d'accordo. In effetti il sito della Lega aveva confermato, il contratto era stato depositato.