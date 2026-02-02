Axel Disasi è stato uno dei nomi seguiti dalla dirigenza viola per rinforzare la difesa di Paolo Vanoli. La Fiorentina aveva anche trovato una bozza d'intesa con il Chelsea, ma il no del giocatore ha fatto saltare l'affare. Disasi voleva rimanere in Premier League, ed il West Ham ha insistito per inserirlo nella propria rosa. Un affare però che rischia di non conretizzarsi. Il ragazzo ha sostenuto le visite mediche, ma il West Ham ha chiesto una proroga alla Federazione (la deal sheets). Gli Hammers quindi avranno tempo fino alle 22:00 italiane per chiudere la trattativa.
Finale thriller per Disasi. Il West Ham chiede la proroga per lui
Axel Disasi rischia di rimanere ancora al Chelsea, L'affare con il West Ham è ancora in bilico
