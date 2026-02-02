Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arriva la retromarcia: la trattativa tra Fiorentina e Cagliari si è bloccata. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, che su Sky Sport ha chiarito la situazione con un aggiornamento netto: “Kouamè al Cagliari? La trattativa si è bloccata”.
Di Marzio: “Brusca frenata per Kouamé al Cagliari, tutto fermo”
Kouamè al Cagliari: "era" fatta. Secondo lo stesso Di Marzio la trattativa si sarebbe di colpo bloccata
L’attaccante ivoriano, in uscita dalla Fiorentina, era stato accostato con insistenza al Cagliari, ma al momento l’operazione ha subito una brusca frenata. Restano da chiarire i motivi dello stop, che potrebbero riguardare formula, cifre o condizioni contrattuali.
