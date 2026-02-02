Di Marzio: “Brusca frenata per Kouamé al Cagliari, tutto fermo”

Kouamè al Cagliari: "era" fatta. Secondo lo stesso Di Marzio la trattativa si sarebbe di colpo bloccata

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arriva la retromarcia: la trattativa tra Fiorentina e Cagliari si è bloccata. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, che su Sky Sport ha chiarito la situazione con un aggiornamento netto: “Kouamè al Cagliari? La trattativa si è bloccata”.