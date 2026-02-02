Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Pedullà: “Kouamè-Luvumbo, incontro finito tra i club: ecco cosa filtra”

calciomercato

Pedullà: “Kouamè-Luvumbo, incontro finito tra i club: ecco cosa filtra”

Pedullà: “Kouamè-Luvumbo, incontro finito tra i club: ecco cosa filtra” - immagine 1
Pedullà fa il punto sul possibile scambio Kouamè-Luvumbo
Redazione VN

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si è concluso l’incontro tra Fiorentina e Cagliari coinvolti nell’operazione Kouamè-Zito Luvumbo. La Fiorentina sarebbe orientata a puntare su Luvumbo, tuttavia, nelle ultime ore il calciatore angolano starebbe manifestando una preferenza per il Maiorca, club che avrebbe mosso passi concreti per assicurarsi il suo cartellino.

La situazione resta dunque in evoluzione e servirà una decisione definitiva da parte del giocatore per sbloccare l’operazione. Intanto, il futuro di Kouamè sembra potersi definire indipendentemente: l’attaccante ivoriano può infatti trasferirsi al Cagliari anche senza il via libera sull’affare Luvumbo.

Leggi anche
VN – Fortini resta alla Fiorentina, ma c’è di più. Il piano per il futuro
Cremonese, ufficiale Thorsby: l’arrivo del norvegese allontana Fazzini?

© RIPRODUZIONE RISERVATA