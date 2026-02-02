Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si è concluso l’incontro tra Fiorentina e Cagliari coinvolti nell’operazione Kouamè-Zito Luvumbo. La Fiorentina sarebbe orientata a puntare su Luvumbo, tuttavia, nelle ultime ore il calciatore angolano starebbe manifestando una preferenza per il Maiorca, club che avrebbe mosso passi concreti per assicurarsi il suo cartellino.
Pedullà: “Kouamè-Luvumbo, incontro finito tra i club: ecco cosa filtra”
La situazione resta dunque in evoluzione e servirà una decisione definitiva da parte del giocatore per sbloccare l’operazione. Intanto, il futuro di Kouamè sembra potersi definire indipendentemente: l’attaccante ivoriano può infatti trasferirsi al Cagliari anche senza il via libera sull’affare Luvumbo.
