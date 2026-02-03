È sfumato in modo definitivo il passaggio di Christian Kouamé dalla Fiorentina al Verona. La pratica di trasferimento non è andata a buon fine a causa di irregolarità nella documentazione, priva di una firma decisiva, e il tesseramento non è stato convalidato.
Ufficiale, salta il trasferimento di Kouamé. Resta alla Fiorentina
Niente da fare, l'ivoriano resta alla Fiorentina
L’attaccante, seguito con interesse anche dal Cagliari, rimarrà quindi in maglia viola. La decisione definitiva, presa dalla Lega Calcio, è arrivata in questi minuti. A vuoto, dunque, il tentativo di ricorso fatto dalle società.
