Ufficiale, salta il trasferimento di Kouamé. Resta alla Fiorentina

Niente da fare, l'ivoriano resta alla Fiorentina
È sfumato in modo definitivo il passaggio di Christian Kouamé dalla Fiorentina al Verona. La pratica di trasferimento non è andata a buon fine a causa di irregolarità nella documentazione, priva di una firma decisiva, e il tesseramento non è stato convalidato.

L’attaccante, seguito con interesse anche dal Cagliari, rimarrà quindi in maglia viola. La decisione definitiva, presa dalla Lega Calcio,  è arrivata in questi minuti. A vuoto, dunque, il tentativo di ricorso fatto dalle società.

