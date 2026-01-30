Pioli ci vide qualcosa, Vanoli no. Nazione: “Lo strano caso di Sabiri”

A tre anni dall’arrivo a Firenze, il caso di Abdelhamid Sabiri resta irrisolto. Acquistato dalla Sampdoria il 31 gennaio 2023, il marocchino ha un contratto in scadenza a giugno e un percorso in maglia viola segnato da continue interruzioni. Dopo un’estate inizialmente positiva con Italiano, qualcosa si è incrinato e da lì è iniziata una lunga serie di prestiti all’estero.

L’ultima occasione è arrivata quasi all’improvviso con Pioli, che lo ha fatto esordire contro il Polissya e poi in Serie A contro il Bologna: 26 minuti senza lasciare traccia. Con Vanoli Sabiri è considerato un esubero e nelle ultime settimane è apparso lontano da Firenze, probabilmente in cerca di una nuova destinazione. Stavolta, però, l’addio sembra definitivo, anche oltre la scadenza del 2 febbraio.