Dodici mesi dopo il rifiuto al Napoli, Pietro Comuzzo vive una fase complessa tra errori e una difesa viola che continua a soffrire

Redazione VN 30 gennaio - 11:29

Un anno fa Pietro Comuzzo era uno dei simboli del mercato invernale viola: un giovane cresciuto in casa, corteggiato dal Napoli con un’offerta importante, ma rimasto a Firenze tra l’entusiasmo dei tifosi. Dodici mesi dopo, però, il suo percorso appare rallentato e pieno di ostacoli.

Dopo un avvio promettente, tra marcature aggressive e prestazioni convincenti, la crescita del difensore si è progressivamente inceppata. Infortuni, ricadute fisiche e un contesto tattico non sempre favorevole hanno inciso sul suo rendimento, così come alcune difficoltà mentali emerse nelle ultime settimane. Errori individuali e insicurezze hanno finito per riflettersi anche sulla squadra, soprattutto in un reparto che continua a faticare.

Il no dato in estate all’Al Hilal ha rappresentato un altro momento delicato, aprendo una fase di pressioni e tensioni che non hanno aiutato il giocatore a ritrovare serenità. Ora la sfida contro il Napoli diventa un nuovo banco di prova: un’occasione per ripartire e dimostrare di poter reggere il peso delle aspettative.

Il dato resta chiaro: la Fiorentina continua a subire troppo, tra campionato e coppe, e la difesa è uno dei nodi principali della stagione. Anche per questo, il rendimento di Comuzzo sarà osservato con particolare attenzione nelle prossime uscite. Lo scrive La Repubblica