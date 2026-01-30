Viola News
Nazione: “Ranieri-Torino, così si è arenata la trattativa. Novità su Fazzini?”

Non solo il mercato in entrata. Le ultime ore hanno raffreddato anche ulteriori uscite. Sicuramente quella di Ranieri, per il quale il Torino non è arrivato a far vacillare la Fiorentina con la propria offerta. Pochi i 5 milioni messi sul piatto. Mai presa in considerazione l'ipotesi di uno scambio.

Anche Fazzini sembra destinato a rimanere, mentre tutti restano in attesa sul fronte Fortini. Nessuno si sbilancia aspettando una nuova offerta della Roma. Ma più passano i giorni e più le possibilità che vada via si assottigliano.

