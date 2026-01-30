Ferrara: “Renato Zero Vanoli fa tenerezza. Ranieri-Biraghi? Uno scherzo”

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha commentato gli ultimi avvenimenti in casa Fiorentina. In particolare, le parole di Paolo Vanoli dopo la sconfitta contro il Como di Fabregas:
"Per ora si segue il primo schema. Inevitabile. E al momento i nuovi arrivi non hanno fatto brillare gli occhi a nessuno"
Il 2026 era iniziato con una inversione di tendenza niente male, poi però la Fiorentina, forse sorpresa da questa novità, ha ricominciato a perdere. Da qui il famoso detto "Ti amerei anche se vincessi". Non male. Fa quasi tenerezza Renato Zero Vanoli quando dice: dobbiamo crescere, imparare a restare concentrati. Beh, siamo quasi a febbraio, accidenti. Ok, restiamo fiduciosi, ma se devono ancora imparare dopo mesi di lavoro qualche dubbio ci sovviene. Comunque tutto questo avviene in pieno calciomercato invernale, quel mercato dove chi vende deve liberarsi di esuberi e chi compra prega nella resurrezione di quei giocatori che vengono a Firenze nella speranza di rilanciarsi. Poi esistono le variabili impazzite. Tipo Salah. O tipo Vlahovic, ceduto a gennaio quando segnava a raffica. Ma sono eventi rari. Per ora si segue il primo schema. Inevitabile. E al momento i nuovi arrivi non hanno fatto brillare gli occhi a nessuno. Dite la verità: quando avete letto che il Torino ha chiesto Ranieri offrendo in cambio Biraghi avete pensato a uno scherzo e siete andati un po' in confusione come il traffico di Firenze quando hanno chiuso il Ponte al pino.
