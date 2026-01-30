Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, analizza la posizione di Paolo Vanoli dopo le ultime uscite della Fiorentina. Ecco il suo commento:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Calabrese: “Colpa di Vanoli? Ndour, anche con un altro, non diventa Pogba”
Repubblica
Calabrese: “Colpa di Vanoli? Ndour, anche con un altro, non diventa Pogba”
Il commento di Calabrese
Non so se è solo un’impressione magari sbaglio, ma è come se in molti tifosi viola comprensibilmente delusi e un po’ arrabbiati
prevalesse una pulsione a scaricare subito tutto il malumore sull’allenatore o magari sul singolo dirigente. Vanoli e i manager sbagliano, come tutti, i calciatori neanche a dirlo. Qualora qualcuno sia convinto che Ndour possa diventare Pogba se allenato da un mister più bravo, auguri. Quanto a Pradè, rischia di fare la fine di quei presidenti del Consiglio che a distanza di anni si vedono addossare la colpa di ogni male.
© RIPRODUZIONE RISERVATA