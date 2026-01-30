Calabrese: “Colpa di Vanoli? Ndour, anche con un altro, non diventa Pogba”

Viola News
Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, analizza la posizione di Paolo Vanoli dopo le ultime uscite della Fiorentina. Ecco il suo commento:

Non so se è solo un’impressione magari sbaglio, ma è come se in molti tifosi viola comprensibilmente delusi e un po’ arrabbiati

prevalesse una pulsione a scaricare subito tutto il malumore sull’allenatore o magari sul singolo dirigente. Vanoli e i manager sbagliano, come tutti, i calciatori neanche a dirlo. Qualora qualcuno sia convinto che Ndour possa diventare Pogba se allenato da un mister più bravo, auguri. Quanto a Pradè, rischia di fare la fine di quei presidenti del Consiglio che a distanza di anni si vedono addossare la colpa di ogni male.

