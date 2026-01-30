Il mercato della Fiorentina entra nei giorni decisivi con una linea chiara: completare la rivoluzione iniziata a gennaio e sistemare le priorità rimaste aperte. In uscita, dopo le cessioni di Dzeko, Sohm, Viti e Nicolussi Caviglia, resta da monitorare soprattutto la situazione di Fazzini, seguito da diversi club con il Bologna in prima fila. Eventuali partenze non programmate di giocatori come Ranieri o Fortini potrebbero aprire nuovi scenari.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Prima il difensore, poi il resto. Ecco chi può ancora partire”
La Repubblica
Repubblica: “Prima il difensore, poi il resto. Ecco chi può ancora partire”
Il mercato della Fiorentina entra nei giorni decisivi con una linea chiara: completare la rivoluzione iniziata a gennaio e sistemare le priorità rimaste aperte. In uscita, dopo le cessioni di Dzeko, Sohm, Viti e Nicolussi Caviglia, resta da...
Sul fronte entrate, l’obiettivo principale resta un difensore centrale di livello. Le uscite di Viti e Pablo Marí non sono ancora state compensate e il reparto ha mostrato difficoltà evidenti. La pista Axel Disasi si è complicata per la volontà del giocatore di restare in Premier League, mentre restano sullo sfondo alternative già sondante come Dragusin o Niakaté, senza escludere nuovi profili.
Una volta sistemata la difesa, la Fiorentina valuterà eventuali occasioni last minute, ma tutto dipenderà dalle mosse in uscita negli ultimi giorni di mercato. Lo scrive La Repubblica
© RIPRODUZIONE RISERVATA