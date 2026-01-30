Repubblica: “Prima il difensore, poi il resto. Ecco chi può ancora partire”

Il mercato della Fiorentina entra nei giorni decisivi con una linea chiara: completare la rivoluzione iniziata a gennaio e sistemare le priorità rimaste aperte. In uscita, dopo le cessioni di Dzeko, Sohm, Viti e Nicolussi Caviglia, resta da...

Il mercato della Fiorentina entra nei giorni decisivi con una linea chiara: completare la rivoluzione iniziata a gennaio e sistemare le priorità rimaste aperte. In uscita, dopo le cessioni di Dzeko, Sohm, Viti e Nicolussi Caviglia, resta da monitorare soprattutto la situazione di Fazzini , seguito da diversi club con il Bologna in prima fila. Eventuali partenze non programmate di giocatori come Ranieri o Fortini potrebbero aprire nuovi scenari.

Sul fronte entrate, l’obiettivo principale resta un difensore centrale di livello. Le uscite di Viti e Pablo Marí non sono ancora state compensate e il reparto ha mostrato difficoltà evidenti. La pista Axel Disasi si è complicata per la volontà del giocatore di restare in Premier League, mentre restano sullo sfondo alternative già sondante come Dragusin o Niakaté, senza escludere nuovi profili.