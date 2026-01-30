Nazione: “Kean e quel bel segnale in allenamento. Improbabile la titolarità”

Kean sarà convocato, ma non titolare

Redazione VN 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 10:22)

Dall’infermeria arrivano finalmente segnali incoraggianti in casa Fiorentina, a due giorni dalla trasferta del Maradona contro il Napoli. L’emergenza sembra attenuarsi e il simbolo di questa ritrovata fiducia è Moise Kean, che ha completato il recupero ed è tornato ad allenarsi in gruppo dopo venti giorni di lavoro individuale. Senza fasciature né tutori alla caviglia destra, l’attaccante ha superato un problema che lo condizionava da oltre un mese, allenandosi a pieno ritmo e senza fastidi.

La sua convocazione è certa, ma resta aperto il nodo sull’impiego dal primo minuto: Kean ha nelle gambe circa mezz’ora e difficilmente partirà titolare. Piccoli continua invece con il lavoro personalizzato per il risentimento all’adduttore, spingendo Vanoli a valutare soluzioni alternative in attacco. L’ipotesi più concreta è quella di Gudmundsson da falso nove, con sullo sfondo anche l’adattamento di Fabbian o il possibile esordio tra i professionisti del classe 2006 Braschi, protagonista nella Primavera.

La giornata di ieri ha portato buone notizie anche sugli altri fronti: Mandragora e Dodo sono pienamente recuperati e si candidano a una maglia da titolare contro il Napoli. Segnali di normalità ritrovata per una Fiorentina che, dopo settimane di difficoltà, può affrontare la sfida del Maradona con qualche certezza in più e uno spirito rinnovato. Lo scrive la Nazione.