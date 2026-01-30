CorSport sicuro: “Kean guiderà la Fiorentina contro il Napoli. Piccoli rimane a casa”

Il Corriere dello Sport su Moise Kean

La sfida di Napoli rappresenta un passaggio cruciale per la Fiorentina e per Vanoli, chiamato a dare un senso alla recente eliminazione in Coppa Italia e a una stagione fin qui estremamente complicata. Contro un Napoli ferito dall’uscita dalla Champions e guidato da Antonio Conte, amico e maestro del tecnico viola, un risultato positivo al Maradona potrebbe rilanciare classifica e morale. Dopo l’ennesimo ko interno, l’ottavo stagionale considerando tutte le competizioni, la Fiorentina è scivolata al 18° posto, piena zona retrocessione, rendendo la situazione sempre più allarmante.

La salvezza non passerà solo da Napoli, ma il peso specifico della trasferta campana è enorme, soprattutto alla luce delle difficoltà nei confronti diretti. I viola saranno quindi chiamati a fare punti anche contro squadre di medio-alta classifica, come già accaduto a gennaio contro Bologna, Lazio e Milan. Il problema resta la fragilità mentale e l’andamento altalenante della squadra, che non concede più spazio a paure o passi falsi se si vuole evitare un epilogo umiliante proprio nell’anno del Centenario del club.

La notizia migliore per Vanoli arriva però dall’attacco: Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto a guidare la Fiorentina a Napoli. Un recupero fondamentale, visto che Piccoli è ancora alle prese con un problema all’adduttore e difficilmente sarà della partita. La rifinitura chiarirà anche le condizioni di Dodo e Mandragora, ma la presenza di Kean, nonostante qualche cautela, rappresenta un fattore decisivo nella corsa affannosa dei viola verso punti pesantissimi per la salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.