Gazzetta: “Lo staff viola gestisce così Kean. E che dati sugli infortunati”

La Gazzetta dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 09:28)

Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver definitivamente superato i problemi alla caviglia e la Fiorentina spera di poterlo avere a disposizione già contro il Napoli. Il suo rientro rappresenta una notizia molto positiva in un momento di emergenza offensiva, aggravata dall’infortunio di Roberto Piccoli in Coppa Italia. L’attaccante azzurro è apparso carico e desideroso di tornare protagonista.

Kean ha vissuto circa un mese complicato: infortunatosi il 21 dicembre contro l’Udinese dopo una doppietta, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia senza lesioni. Ha giocato a Parma con un’infiltrazione, poi tra un viaggio negli Stati Uniti e il rientro in Italia ha seguito un percorso di recupero personalizzato. Complice l’infortunio di Dzeko, è stato comunque impiegato contro Cremonese, Lazio e Milan, stringendo i denti nonostante una condizione fisica non ottimale.

Dopo le botte subite contro i rossoneri e un nuovo gonfiore alla caviglia, lo staff medico ha deciso di fermarlo per permettergli un recupero completo. Una scelta in linea con la filosofia della Fiorentina, attenta alla tutela dei giocatori: secondo il Men’s European Football Injury 2025, il club viola è tra i più virtuosi degli ultimi cinque anni nella gestione degli infortuni, risultando tra i migliori in Serie A e il primo tra le squadre impegnate nelle competizioni UEFA per minor numero di stop. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.