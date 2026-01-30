CorSport: “Luca Ranieri va verso la permanenza, come da volontà del club”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle cessioni. Luca Ranieri va verso la permanenza, come da volontà del club. M’Bala Nzola è sempre più vicino al Sassuolo: i viola interromperanno il prestito al Pisa per girarlo ai neroverdi.

Resta da piazzare Christian Kouame, che ha attratto l’interesse di diverse squadre italiane e spagnole, senza che però nessuna di loro abbia fatto un’offerta concreta. Stesso discorso per Abdelhamid Sabiri, sondato recentemente dal Genoa ma ancora in cerca di una sistemazione.