Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Intermediari offrono Mangassa, ma piace molto a un club turco”

La Nazione

Nazione: “Intermediari offrono Mangassa, ma piace molto a un club turco”

Nazione: “Intermediari offrono Mangassa, ma piace molto a un club turco” - immagine 1
Nazione sul centrocampo della Fiorentina
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul centrocampo della Fiorentina. L'addio di Nicolussi Caviglia ha aperto all'arrivo di un centrocampista con caratteristiche diverse. E questo si è capito da giorni.

Un mediano muscolare, d'interdizione. Un giocatore che manca nel roster a disposizione di Paolo Vanoli. Il profilo più interessante resta quello di Mangassa del West Ham, classe 2003 francese che sarebbe stato proposto da intermediari e sul quale sembra forte la concorrenza del ricco Galatasaray. Meno calde altre piste, come quel Mangala da sempre piaciuto a Goretti.

Leggi anche
Titoli viola: “Punte e a capo, KEANGOSCIA!” “Senza difesa”
Fiorentina, senti il CorSport: “Diogo Leite una buona occasione a livello economico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA