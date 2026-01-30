Nazione: “Intermediari offrono Mangassa, ma piace molto a un club turco”

La Nazione si sofferma sul centrocampo della Fiorentina. L'addio di Nicolussi Caviglia ha aperto all'arrivo di un centrocampista con caratteristiche diverse. E questo si è capito da giorni.
Un mediano muscolare, d'interdizione. Un giocatore che manca nel roster a disposizione di Paolo Vanoli. Il profilo più interessante resta quello di Mangassa del West Ham, classe 2003 francese che sarebbe stato proposto da intermediari e sul quale sembra forte la concorrenza del ricco Galatasaray. Meno calde altre piste, come quel Mangala da sempre piaciuto a Goretti.
