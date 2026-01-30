Mentre la Fiorentina cerca un nuovo difensore, qualcosa si muove anche a centrocampo. È fatta per Hans Nicolussi Caviglia al Parma. Prestito (dal Venezia) con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei ducali.
CorSport: “Paratici, l’identikit per il centrocampo e quel nome ignoto”
Il Corriere dello Sport sul centrocampo
Adesso la Fiorentina cerca un centrocampista di ‘rottura’, che aggiunga muscoli al reparto. Un profilo alla Orel Mangala, che è ai margini del Lione nonostante il suo contratto valido ancora fino al 2028. L’identikit è quello, ma la sensazione è che la società viola stia lavorando su un nome ignoto.
Dal West Ham era stato sondato Soungoutou Magassa, 15 presenze in Inghilterra e un contratto molto lungo, fino al 2031. Niente da fare. Servirà un'idea entro breve.
