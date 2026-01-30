Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Paratici, l’identikit per il centrocampo e quel nome ignoto”

Corriere dello Sport

CorSport: “Paratici, l’identikit per il centrocampo e quel nome ignoto”

Copertina Paratici
Il Corriere dello Sport sul centrocampo
Redazione VN

Mentre la Fiorentina cerca un nuovo difensore, qualcosa si muove anche a centrocampo. È fatta per Hans Nicolussi Caviglia al Parma. Prestito (dal Venezia) con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei ducali.

Adesso la Fiorentina cerca un centrocampista di ‘rottura’, che aggiunga muscoli al reparto. Un profilo alla Orel Mangala, che è ai margini del Lione nonostante il suo contratto valido ancora fino al 2028. L’identikit è quello, ma la sensazione è che la società viola stia lavorando su un nome ignoto.

Dal West Ham era stato sondato Soungoutou Magassa, 15 presenze in Inghilterra e un contratto molto lungo, fino al 2031. Niente da fare. Servirà un'idea entro breve.

Leggi anche
CorSport: “Luca Ranieri va verso la permanenza, come da volontà del club”
Nazione: “Intermediari offrono Mangassa, ma piace molto a un club turco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA