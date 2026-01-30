Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, lancia una velata frecciatina a Stefano Pioli, difendendo l'operato di Paolo Vanoli:
Viola News
Repubblica, che frecciata a Pioli: “Vanoli non è quello che ci ha messo nei guai”
La difesa di Paolo Vanoli
Il sincero e umano cordoglio per la morte di Commisso ha invece creato una zona franca per la proprietà. Bene, forse è giusto così per ora. Un giorno sarà il caso di riparlarne. Con tutti i limiti che può avere Vanoli, sarà il caso di ricordarci che è quello che sta cercando di tirarci fuori dai guai, non quello che ci ha portato lì
