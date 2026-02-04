Sabiri ancora in uscita. Si apre la pista del Brasile?

Abdelhamid Sabiri è stato tra i calciatori che la Fiorentina ha cercato di piazzare durante l’ultima sessione invernale di mercato, senza però trovare una soluzione definitiva. Nonostante ciò, alcune finestre di mercato restano ancora attive e tra queste c’è anche quella brasiliana, dove nelle ultime ore si sarebbe aperto uno spiraglio sorprendente per il centrocampista marocchino.

Il Vasco da Gama ha chiesto informazioni sulla sua posizione e starebbe valutando la possibilità di presentare una proposta ufficiale al club viola. In precedenza era circolato anche il nome del San Paolo, ma il direttore sportivo del club, Rui Costa (omonimo dell’ex giocatore della Fiorentina), ha smentito ogni interesse: in un contatto con l’agenzia Antenados no Futebol, il dirigente ha escluso l’ipotesi di un ingaggio di Sabiri. La Fiorentina continua la sua ricerca di una possibile destinazione.