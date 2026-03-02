Carnevali: “Thorstvedt-Fiorentina? Quella proposta non meritava risposta”

Il Sassuolo anche in questa stagione ha messo in luce dei veri e propri gioiellini, come Ismail Konè. Un altro pezzo importante per Fabio Grosso è Kristian Thorstvedt, seguito anche dalla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato. Giovanni Carnevali, dirigente dei neroverdi, a Radio GR1 Parlamento, ha raccontato un retroscena proprio sui viola: