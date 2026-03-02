Il Sassuolo anche in questa stagione ha messo in luce dei veri e propri gioiellini, come Ismail Konè. Un altro pezzo importante per Fabio Grosso è Kristian Thorstvedt, seguito anche dalla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato. Giovanni Carnevali, dirigente dei neroverdi, a Radio GR1 Parlamento, ha raccontato un retroscena proprio sui viola:
Carnevali: “Thorstvedt-Fiorentina? Quella proposta non meritava risposta”
La Fiorentina ci ha provato per Thorstvedt? Giovanni Carnevali approfondisce il tema
"Thorstvedt? Non ho mai ricevuto un'offerta concreta da parte della Fiorentina, ne abbiamo solo parlato con il procuratore. Forse non gli ho neanche dato valore perchè quella proposta non meritava risposta"
