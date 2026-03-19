Lo seguiva la Fiorentina: adesso Calvert-Lewin sogna la chiamata della Nazionale

La Fiorentina nell'ultima estate lo aveva seguito, adesso Calvert Lewin è rinato al Leeds

La Fiorentina la scorsa estate cercava una punta da alternare a Moise Kean, e tra i papabili nomi c'era anche Dominic Calvert-Lewin, rimasto svincolato dall'Everton . Alla fine Calvert-Lewin si è accasato al Leeds, dove è rinato. 10 gol stagionali, ed un sogno la chiamata dell'Inghilterra per il prossimo Mondiale. L'attaccante ha parlato a The Athletic:

"Il solo fatto di poter riparlare di una possibile convocazione in nazionale inglese significa molto. Più l'estate si protraeva, più sentivo il desiderio di rimanere in Inghilterra e in Premier League. Negli ultimi due o tre anni, era stato difficile trovare slancio e fiducia. Quando il Leeds mi ha fatto capire che sarei stato il numero 9 e il principale punto di riferimento dell'attacco, non vedevo l'ora di iniziare".