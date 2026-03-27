De Gea: “Kean? Per esplodere deve capire questo. Ecco cosa voglio fare”

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato degli obiettivi stagionali della squadra e della forza di Moise Kean

Redazione VN 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 08:46)

David De Gea, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dei quarti di finale in Conference League che la Fiorentina dovrà giocare contro il Crystal Palace e delle qualità di un suo compagno di squadra (L'INTERVISTA). Le sue parole.

«Siamo concentrati sulla A ma dobbiamo crederci. II Crystal Palace è forte e per me sarà bello tornare in Inghilterra. Vincere un trofeo sarebbe stupendo per i tifosi, possiamo farcela».

Inoltre, parla anche del suo futuro in viola (ricordiamo che ha il contratto in scadenza nel 2028, ndr): «Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma non è il momento di pensare al futuro. Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference».

Concludendo, De Gea parla di un suo compagno alla Fiorentina, Moise Kean. E provando a rispondere alla domanda "cosa gli manca per esplodere definitivamente" dice: «Moise è un ragazzo speciale, parliamo tanto e cerco di aiutarlo. L'anno scorso ha fatto una grande stagione. La differenza tra un buon giocatore e un campione la fa la capacità di mantenere il rendimento constante negli anni, questa è la cosa più difficile, ma penso che lui potrebbe essere in grado di farlo».