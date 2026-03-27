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Corriere Fiorentino

CorFio: “Gud ha fatto rimpiangere Solomon. E Paratici ha già preso una decisione”

Solomon
Solomon è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la gara contro il Verona
Redazione VN

Pronti via e Solomon si è già preso la Fiorentina. Dal suo arrivo Vanoli ha creduto nelle sue doti impiegandolo sempre nelle 11 gare successive al suo approdo in viola. E l'esterno vuole ripagare la fiducia datagli riprendendosi la corsia di sinistra dove un Gudmundsson non in splendida forma lo ha fatto rimpiangere.

Nei prossimi giorni sarà possibile fare chiarezza sulle sue condizioni, ma il suo rientro in gruppo nella seduta di ieri è un'ottima notizia in vista dei prossimi impegni. Fabio Paratici nel frattempo avrebbe già deciso per il riscatto di Solomon fissato a 10 milioni. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.

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