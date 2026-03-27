Pronti via e Solomon si è già preso la Fiorentina. Dal suo arrivo Vanoli ha creduto nelle sue doti impiegandolo sempre nelle 11 gare successive al suo approdo in viola. E l'esterno vuole ripagare la fiducia datagli riprendendosi la corsia di sinistra dove un Gudmundsson non in splendida forma lo ha fatto rimpiangere.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Gud ha fatto rimpiangere Solomon. E Paratici ha già preso una decisione”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Gud ha fatto rimpiangere Solomon. E Paratici ha già preso una decisione”
Solomon è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la gara contro il Verona
Nei prossimi giorni sarà possibile fare chiarezza sulle sue condizioni, ma il suo rientro in gruppo nella seduta di ieri è un'ottima notizia in vista dei prossimi impegni. Fabio Paratici nel frattempo avrebbe già deciso per il riscatto di Solomon fissato a 10 milioni. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.
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